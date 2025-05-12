Азербайджан и Бахрейн обсудили многостороннее сотрудничество

В рамках официального визита в Королевство Бахрейн министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе встречи были проведены обширные обсуждения текущего состояния и перспектив развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном.

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