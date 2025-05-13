Всемирный почтовый союз высоко оценил индекс важности Южного Кавказа

Индекс надежности в регионе Южного Кавказа достаточно высок (88 процентов), а в 2022 году он составлял 79 процентов.

Как сообщает Day.Az, об этом в рамках I Форума руководителей почтовых служб Европы и СНГ в Баку заявил директор по развитию и сотрудничеству Всемирного почтового союза (ВПС) Мутуа Мутуси.

"Приведенные здесь цифры относятся к 2023 году. И, как видно, в каждой области наблюдается прогресс.

Надежность - основа бизнеса, и если клиенты считают компанию надежной, скорее всего, они будут с ней сотрудничать, а в логистике надежность особенно важна.

Этот индекс является очень важным инструментом и ежегодно используется для оценки уровня развития почты в разных регионах. Фактически, это самый высокий региональный показатель, достигнутый нами в интегрированном индексе развития почтовой связи Всемирного почтового союза", - добавил он.