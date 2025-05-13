"Сумгайыт" завершил переговоры с Алексеем Бага

Азербайджанскую футбольную команду "Сумгайыт", на днях расторгшую контракт с главным тренером Вагифом Джавадовым, с нового сезона возглавит белорус Алексей Бага.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, переговоры между сторонами завершились положительно.

Ожидается, что Бага приедет в Азербайджан, чтобы посмотреть на стадионе два последних матча команды в Премьер-лиге.

Бага, впервые назначенный главным тренером клуба в декабре 2021 года, был уволен в сентябре 2022 года из-за плохих результатов.

Отметим, что помимо "Сумгайыта" белорусский тренер тренировал также "Сокол" (Россия), "Шахтер" (Беларусь), БАТЭ (Беларусь), "Жальгирис" (Литва) и "Актобе" (Казахстан). Под его руководством БАТЭ, "Шахтер" и "Жальгирис" завоевали чемпионские титулы.