https://news.day.az/world/1752041.html Наводнения захлестнули кенийскую столицу - ВИДЕО Наводнение после сильных дождей в столице Кении, 7-миллионном Найроби. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Метеорологическая служба Кении прогнозирует умеренные или сильные осадки в нескольких районах страны в ближайшие дни.
Наводнения захлестнули кенийскую столицу - ВИДЕО
Наводнение после сильных дождей в столице Кении, 7-миллионном Найроби.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Метеорологическая служба Кении прогнозирует умеренные или сильные осадки в нескольких районах страны в ближайшие дни.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре