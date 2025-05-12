Наводнения захлестнули кенийскую столицу

Наводнение после сильных дождей в столице Кении, 7-миллионном Найроби.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Метеорологическая служба Кении прогнозирует умеренные или сильные осадки в нескольких районах страны в ближайшие дни.