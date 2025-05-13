В Азербайджане усиливают поддержку одной из ключевых отраслей экономики

В последние годы в Азербайджане были проведены масштабные реформы в направлении развития сельского хозяйства, усилены механизмы государственной поддержки, облегчен доступ фермеров к технологическим и финансовым ресурсам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов, выступая сегодня на церемонии открытия 18-й Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" - Caspian Agro в Баку.

"Выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, отмечающие в этом году юбилей, уже много лет выступают в качестве одной из важных платформ, на которых отечественные и зарубежные компании представляют инновационные решения и новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Эта выставка дает возможность фермерам, предпринимателям, инвесторам и профессионалам обмениваться мнениями по актуальным вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности, налаживать деловые контакты и знакомиться с современными инновациями.

Созданы возможности для ознакомления азербайджанских фермеров с современной сельскохозяйственной техникой, системами точного земледелия, цифровыми средствами управления и экологически чистыми производственными технологиями", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в этом году на выставке особое внимание уделяется новым решениям, основанным на применении искусственного интеллекта, автоматизированным технологиям на основе интеллектуальной системы управления, энергетическим и ресурсосберегающим технологиям, оборудованию, использующему альтернативные источники энергии, устойчивой к изменению климата сельскохозяйственной продукции и решениям для устойчивого ведения сельского хозяйства.

"Чтобы уменьшить последствия изменения климата, расширить эффективное использование земельных и водных ресурсов и сделать сельское хозяйство более экологичным и эффективным, мы применяем инновационные подходы.

Внедрение большего количества цифровых решений, расширение электронных сельскохозяйственных платформ, повышение доступности финансовых и страховых инструментов для предпринимателей, работающих в аграрном секторе, также являются одними из основных целей в этой области. Мы считаем, что внедрение в Азербайджане новых сортов растений и продуктивных пород в животноводство, формирование моделей хозяйства на основе современных технологий и автоматизация производственных процессов положительно скажутся на развитии аграрного сектора.

Важными событиями, повышающими значимость выставки в этом году, являются представление на выставке рыболовства и аквакультуры, а также проведение II Международного форума аграрных инноваций. Caspian Agro - важная платформа для демонстрации инновационных решений и передовых технологий, которые также будут способствовать развитию рыболовства и аквакультуры.

В то же время форум откроет новые возможности для фермеров и представителей агробизнеса, предоставит возможность обмена знаниями и опытом. Я надеюсь, что выставка будет полезна всем, кто работает в сфере сельского хозяйства, расширит их опыт и увеличит возможности для бизнеса",- добавил он.