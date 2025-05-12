Ашхабад принимает культурное наследие Азербайджана на международном фестивале

Азербайджан представил свое богатое культурное наследие и туристический потенциал на Международном кулинарном фестивале в Ашхабаде.

Как передает Day.Az, в посольстве Азербайджана в Туркменистане сообщили, что в рамках фестиваля, прошедшего в Ашхабадской международной школе, был организован национальный стенд, представленный посольством Азербайджана. На стенде были проведены презентации, посвященные истории, культуре, искусству, традициям ковроткачества, национальным костюмам, архитектурным особенностям и туристическим возможностям страны.

"В зоне выставки были размещены баннеры туристического портала "azerbaijan.travel" и бренда "Made in Azerbaijan". Кроме того, были представлены образцы национальной продукции и ремёсел. Участникам фестиваля также были предложены блюда и сладости азербайджанской национальной кухни, которые вызвали большой интерес у гостей.

В рамках мероприятия посетителям были представлены книги, брошюры и другие издания, посвящённые Азербайджану. Также были продемонстрированы фото-открытки, сувениры и материалы, национальные азербайджанские костюмы. Азербайджанский уголок стал одним из примечательных культурных пространств фестиваля и вызвал особый интерес у посетителей.

Представители посольства Азербайджана рассказали о богатом культурном наследии страны, её исторических традициях и туристическом потенциале, особо подчеркнули важность продвижения этого наследия на международных площадках", - говорится в сообщении посольства.