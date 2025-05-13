Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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