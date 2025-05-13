https://news.day.az/officialchronicle/1752239.html Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции - ФОТО 13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции - ФОТО
13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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