В Москве состоялся вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в России состоялся вечер памяти, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в России совместно с представительством Фонда Гейдара Алиева в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в вечере приняли участие руководители дипломатических представительств, известные общественные деятели России, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и видные представители азербайджанской диаспоры.

Гости мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной жизненному пути и государственной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, а также изданиями, посвященными великому лидеру.

Открывая вечер, посол Рахман Мустафаев рассказал о выдающейся роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и его огромном вкладе в становление современной азербайджанской государственности.

В своей речи дипломат провел параллели между Гейдаром Алиевым и известными историческими личностями XX века - Конрадом Аденауэром в Германии, Мустафой Кемалем Ататюрком в Турции и Шарлем де Голлем во Франции. Сопоставляя судьбу Гейдара Алиева и Шарля де Голля, он сказал: "Очень много общего у этих двух фигур. И тот, и другой вернулись к власти, когда страна находилась в состоянии тяжелого кризиса". Посол напомнил, в каком тяжелейшем состоянии находился Азербайджан в 1993 году, на грани гражданской войны, с оккупированной территорией, сотнями тысяч беженцев, параличом власти и глубочайшим экономическим кризисом. "Это был Азербайджан, который был практически на грани гражданской войны. Большая часть территории была оккупирована",- сказал посол.

Отдельно дипломат остановился на символическом моменте и рассказал, что 9 мая, во время Парада Победы на Красной площади, он, как и многие азербайджанцы, испытал чувство гордости: "Когда я смотрел, как проходят торжественно по Красной площади наши военнослужащие с флагом Азербайджана, конечно, я вспомнил совсем другой Азербайджан... И понимал, что если бы не было Гейдара Алиева, вот этого торжественного прохождения наших военнослужащих по Красной площади тоже, возможно, не было бы".

Говоря о внешней политике, посол особо подчеркнул, что у Гейдара Алиева не было того геополитического "зонтика", который имели западные лидеры. "Не было плана Маршалла. Не было финансовой, экономической, политической и геополитической поддержки извне. То есть вот этот "зонтик" Гейдар Алиев создавал сам, своими руками", - отметил дипломат. Он добавил, что политика баланса и энергетические проекты, реализованные при великом лидере, стали основой для стратегических партнерств: "И поэтому, конечно, мы говорим о том, что именно он заложил основы того Азербайджана, который мы видим сегодня - стабильного, уважаемого и стратегически самостоятельного государства".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в своем выступлении подчеркнул выдающуюся роль Гейдара Алиева в истории Советского Союза и независимого Азербайджана.

"Память о Гейдаре Алиевиче бережно хранится в наших сердцах, и она является блестящим символом нашего общего исторического прошлого", - отметил дипломат. Он напомнил, что на посту первого заместителя Председателя Совета министров СССР в 1982-1986 годах Гейдар Алиев координировал работу более 12 министерств, от машиностроения и торговли до культуры и транспорта. Под его личным кураторством находилось строительство Байкало-Амурской магистрали -крупнейшего инфраструктурного проекта, значение которого актуально и сегодня.

Выступая в контексте 80-летия Победы во Второй мировой войне, замглавы МИД России отметил символичность участия азербайджанских военнослужащих в параде на Красной площади 9 мая. "Это еще одна важная эстафета памяти, демонстрирующая преемственность героических традиций и союзнический характер наших отношений", - подчеркнул он.

Своими воспоминаниями поделились президент Межгосударственного совета по авиации Татьяна Анодина, искусствовед Зельфира Трегулова, проректор по развитию, руководитель аппарата ректора МГИМО Артем Мальгин, Герой Социалистического Труда, БАМовец Леонид Казаков и др.

На вечере были также зачитаны послания от имени руководителей российских научных и религиозных учреждений. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов зачитал обращение от имени председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина. Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков передал письмо от президента РАН Геннадия Красникова.

Вечер продолжился концертом классической музыки.