Где в Баку сейчас самые дорогие и дешёвые квартиры?

Цены на недвижимость в Баку продолжают колебаться в зависимости от района. В центре - рекорды, на окраинах - вполне доступные варианты. Такая разница порой достигает в два, а то и в три раза.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фярзалиев сообщил Trend, что разброс цен по столичным районам обусловлен множеством факторов: от близости к центру до инфраструктуры и качества самого жилья. Чем престижнее локация - тем выше ценник.

По его словам, самые дорогие квартиры традиционно зафиксированы в районах Насими, Нариманов и Сабаиль. В Насими средняя стоимость квадратного метра составляет около 3126 манатов, в Нариманове - 3006 манатов. В Ясамале - 2822 маната за "квадрат", в Низами - 2633 маната. Чуть дешевле квадратный метр в Бинагади - 2563 маната и в Хатаи - 2467 манатов.

А вот на окраинах столицы жильё гораздо доступнее. Например, в Сураханы средняя цена - всего 1836 манатов за квадратный метр, а в Хазаре - 1913 манатов. В Сабунчу - около 2226 манатов. Разница объясняется расположением, транспортной доступностью и общим уровнем развития районов.

В центре, особенно рядом со станциями метро, парками и торговыми центрами, стоимость жилья резко возрастает. Например, в Насими или Сабаиле квадратный метр в элитных новостройках может доходить до 5000-7000 манатов. В то же время в отдалённых микрорайонах и посёлках есть множество предложений по цене 1000-1500 манатов за "квадрат".

Фярзалиев также отметил интересную разницу в ценах между новыми и старыми зданиями. В Сураханы, к примеру, в новостройках цена варьируется от 1752 до 2230 манатов за квадрат, а в старом жилом фонде - от 1420 до 1995 манатов. Разница составляет от 10 до 23%. В центре города этот разрыв гораздо меньше: в Нариманове - от 3 до 16%, в Хатаи - от 7 до 19%. Несмотря на то что новые дома всегда дороже, старые квартиры в центральных районах тоже остаются высокоценными благодаря выгодному расположению и развитой инфраструктуре.