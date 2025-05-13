Азербайджан выпустил почтовую марку к I Форуму почтовых служб Европы и СНГ

Сегодня в Баку начал работу I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, форум, который проходит с 13 по 15 мая, организован Всемирным почтовым союзом (ВПС) совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО "Азерпочт", входящим в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Форум проходит под девизом "Следующие горизонты: электронная коммерция, инновации и навигация цепочки поставок для будущего совершенства" и станет региональной стратегической платформой для дискуссий, сравнительного анализа, обмена знаниями и инновациями. Обсуждения будут сосредоточены на трансформации почтового сектора с учетом глобальных тенденций и сбоев в цифровой среде.

Учитывая переход на новый этап развития почтового сектора, а также его региональное значение, организаторы мероприятия выпустили памятную почтовую марку.

Все изображения на марке выполнены на фоне символов Баку. Центральное место занимает стилизованное изображение "Пламенных башен" (Flame Towers), символизирующих не только статус Азербайджана как Страны огней, но и место проведения мероприятия. Вокруг "Пламенных башен" размещены ключевые элементы цепочки поставок - сортировочный центр, грузовые автомобили, электронные устройства для выполнения онлайн-заказов и другие компоненты, отражающие содержание мероприятия.

Цифровые знаки, направленные стрелки и размеченные маршруты подчеркивают связь между электронной коммерцией и цифровыми решениями, а также акцентируют внимание на развитой инфраструктуре и высокой скорости процессов. Колесо обозрения Baku Eye на заднем плане символизирует непрерывность и динамичность этого футуристического направления.

Марка отражает стремление Азербайджана стать региональным центром цифровой торговли и "умной" логистики.

Памятная марка отпечатана бельгийской компанией Bpost Stamps Production тиражом 4000 экземпляров.