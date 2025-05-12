https://news.day.az/officialchronicle/1752095.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Сомали Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности". В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Сомали
Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.
Напомним, что соглашение было подписано 12 февраля 2025 года в Баку.
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