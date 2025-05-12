Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Сомали

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.

Напомним, что соглашение было подписано 12 февраля 2025 года в Баку.