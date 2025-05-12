В бакинском суде заслушаны показания свидетеля нападения армян на село Башлыбель

Сегодня на продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе дал показания Эльшад Алышов, пострадавший в результате резни населения села Башлыбель Кяльбаджарского района со стороны армянских вооруженных формирований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Э. Алышов заявил, что после оккупации Кяльбаджара они были вынуждены покинуть Башлыбель, и что в то время они хотели покинуть район на машине со стороны тоннеля вместе с матерью, сестрой, младшим братом, двоюродными братьями и сестрами и невесткой дяди.

"Армяне окружили тоннель. Когда мы проезжали оттуда, они открыли огонь по нашей машине. В результате моя мать была ранена в ногу, сестра получила сквозное ранение в рот. Я вынес мать на спине, но брата и остальных вытащить не смог. До сих пор нет никаких известий об их судьбе", - рассказал Э. Алышов.

Заявив, что они находились на дороге со своим соседом Юсифом, пострадавший также отметил, что машина, в которой они находились, подверглась обстрелу. Затем он сказал: "Юсиф был ранен в 50-60 метрах от машины. Его брат погиб, а его жена и племянница получили ранения".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.