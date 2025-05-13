Пуштуны празднуют победу над Индией

Пуштуны отпраздновали "победу над Индией" боевым танцем в армейском штабе в Пешаваре.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Накануне Индия и Пакистан приостановили военные операции. Обстановка на границе вернулась в норму. Премьер-министр Индии Моди заявил, что "Индия доказала доминирование в войне нового века и принимает подход нулевой терпимости к терроризму". В свою очередь, Пакистан объявил о готовности к решительному ответу в случае угрозы суверенитету.