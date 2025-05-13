В Баку состоится сольный концерт Айдан Нуриевой

12 мая 2025 г. в Зале Камерной и органной музыки Азгосфилармонии им.М.Магомаева (Кирха) состоится сольный концерт ученицы 8-го класса Средней специализированной музыкальной школы им.Бюльбюля Айдан Нуриевой, обладательницы двух Гран-При, многочисленных дипломов лауреата 1-й степени различных конкурсов, в т.ч. IV Республиканского конкурса, посвящённого 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, удостоенной права выступать на концерте победителей Международного конкурса "Global Artists Debut Concert" на сцене Карнеги-Холл в Нью-Йорке (США).

Айдан Нуриева родилась 16 апреля 2010 г. в Москве.

Первые уроки музыки получила в 4 года от своей бабушки - Назиры Балабековны Джангировой, Почетного работника общего образования Российской Федерации, лауреата Премии "Грант Москвы" в сфере образования и науки. В возрасте 6 лет Айдан поступила в Детскую школу искусств (ДШИ) "Вдохновение" г. Москвы в класс Елены Валерьевны Литвиной, Почетного работника общего образования Российской Федерации, лауреата премии "Грант Москвы" в сфере образования и науки.

"С первых дней обучения Айдан проявила себя музыкально одаренным ребенком с хорошими профессиональными данными, она обладает высоким творческим потенциалом, занимается с большим интересом, трудолюбива, умна, с развитым воображением и высокой работоспособностью. Айдан с удовольствием занимается ежедневной профессиональной детальной работой изучаемых произведений и с еще большим удовольствием любит выступать. Отличительная особенность Айдан - глубина и яркость воплощения художественного образа, эмоционально-художественная выразительность, артистичность и харизматичность, ее интересно слушать". Так характеризует Айдан ее первый школьный педагог Е.В.Литвина, у которой она училась в Москве с 2016 по 2022 гг.

Уже со второго года обучения Айдан начинает участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня, завоевывая звания лауреатов (сокращенный список наград представлен ниже).

Активно выступая на конкурсах и фестивалях разного уровня, Айдан демонстрирует свой исполнительский потенциал и нарабатывает сценический опыт. Среди ее побед и достижений Гран-при, Лауреат I степени, Лауреат II степени конкурсов разных уровней.

В эти же годы Айдан удостаивается специальных дипломов:

- "За музыкальную перспективу" I Международного конкурса "Юные музыканты России" (Гроссето, Италия, 1-12 июня 2018);

- "За артистизм" (ансамбль) V Международного фестиваля-конкурса молодых пианистов и фортепианных ансамблей им. Ф.И.Танеева (13.04.2019);

- специального приза "За высокий творческий потенциал" II Международного конкурса инструментального творчества "Dilly Melody" (15.06.2020).

Айдан - финалист XII Московского конкурса юных пианистов "Ступени к мастерству" (май 2020 г.). Пройдя серьезный отбор, удостоена чести выступать в очном концертном марафоне XVII Международного фестиваля "Москва встречает друзей", организатор - Фонд Спивакова" (18.12.2020).

Помимо конкурсной работы, Айдан ведет активную концертную деятельность, выступая на различных сценических площадках, в том числе в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, концертном зале "Градский холл" (Москва), в зале Государственного музея "Царское Село" (Санкт-Петербург), в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ (Москва, концерт проекта "Гостиная Караева"), а также в Карнеги-Холл (Нью-Йорк, США), в соборе Duome di San Lorenzo (Гроссето, Италия).

В феврале 2022 г. семья Айдан переехала в г.Баку, где в сентябре 2022 г. она была зачислена в Среднюю специальную музыкальную школу им.Бюльбюля.

В апреле 2023 г. она удостоилась звания Лауреата I степени IV Республиканского конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В декабре 2023 г. Айдан стала лауреатом II степени XVI Международного фестиваля классической музыки "Future stars" (г.Баку).

В настоящее время она обучается у Кямали Ильясовны Неймановой, Заслуженного деятеля искусств Азербайджана, лауреата международных и республиканских конкурсов, профессора Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли.

За время обучения в Средней специальной музыкальной школе им.Бюльбюля Айдан продолжила свою концертную деятельность. Неоднократно выступала в сопровождении молодежного камерного оркестра "Тутти" под руководством художественного руководителя и дирижёра, Народного артиста Азербайджана Теймура Геокчаева в Зале камерной и органной музыки (Кирха) и в Азербайджанской государственной филармонии им.М.Магомаева.

В Бакинской музыкальной Академии им. Узеира Гаджибейли Айдан участвовала в гала-концерте победителей IV Республиканского конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева (май, 2023 г.).

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова Айдан исполнила 1-й Концерт Бетховена C-dur, 1-я часть. (зал Азгосфилармонии им.М.Магомаева, 21.04.2024).

Айдан участвует в мастер-классах с именитыми и опытными педагогами Москвы, Тбилиси, Италии. В частности, она является постоянной участницей мастер-классов лауреата международных и российских конкурсов, Заслуженного учителя России Миры Алексеевны Марченко, а также учащейся Летней Международной школы Марченко в Черногории.

Программа концерта:

Ф.Шопен, Большой блестящий вальс, соч.34, №1

Л.в.Бетховен, Соната №8 "Патетическая", до минор, соч.13

Р.Шуман, "Вечером", из цикла Фантастические пьесы", соч. 12

Р.Шуман, "Порыв", из цикла Фантастические пьесы", соч. 12

С.Прокофьев, соната №2 ре-минор, соч.14.

Также в концерте принимает участие ученица 7 класса ССМШ им.Бюльбюля Эльмира Дадашева (скрипка). В ее исполнении прозвучит "Размышление" П.И.Чайковского (концертмейстер Ирина Мехтиева).

Награды (не полный перечень)