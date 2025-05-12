Air Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку

С мая 2025 года Казахстан расширяет географию международных авиаперевозок - открываются новые маршруты в десять стран, включая Азербайджан.



Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.



Согласно информации, с 31 мая текущего года авиакомпания Air Astana запускает прямые рейсы по маршруту Атырау - Баку с частотой три раза в неделю, что откроет новые возможности для развития деловых и туристических контактов между Казахстаном и Азербайджаном.