https://news.day.az/tourism/1752135.html Air Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку С мая 2025 года Казахстан расширяет географию международных авиаперевозок - открываются новые маршруты в десять стран, включая Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.
С мая 2025 года Казахстан расширяет географию международных авиаперевозок - открываются новые маршруты в десять стран, включая Азербайджан.
Air Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку
С мая 2025 года Казахстан расширяет географию международных авиаперевозок - открываются новые маршруты в десять стран, включая Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.
Согласно информации, с 31 мая текущего года авиакомпания Air Astana запускает прямые рейсы по маршруту Атырау - Баку с частотой три раза в неделю, что откроет новые возможности для развития деловых и туристических контактов между Казахстаном и Азербайджаном.
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