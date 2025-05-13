https://news.day.az/world/1752194.html Ливийские военные объявили об окончании операции в Триполи Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Министерство обороны Правительства национального единства.
Ливийские военные объявили об окончании операции в Триполи
Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Министерство обороны Правительства национального единства.
В ходе конфликта пострадали шесть человек, убит глава управления поддержания стабильности (службы безопасности) при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли.
По информации журналистов, в районах, где велась стрельба, отключили электричество.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре