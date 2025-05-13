Ливийские военные объявили об окончании операции в Триполи

Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Министерство обороны Правительства национального единства.

В ходе конфликта пострадали шесть человек, убит глава управления поддержания стабильности (службы безопасности) при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли.

По информации журналистов, в районах, где велась стрельба, отключили электричество.