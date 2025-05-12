Мошенники продолжают опустошать счета азербайджанцев

В минувшие выходные кибермошенники незаконно списали с банковских карт жителей Азербайджана свыше 13 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.

По данным ведомства, инциденты произошли 10 и 11 мая: у граждан были похищены суммы от 7 до 11 тысяч манатов. Злоумышленники применяли разные схемы, чтобы получить доступ к средствам на счетах.

МВД напомнило, что такие данные, как CVV/CVC-коды, одноразовые пароли (OTP), логины, PIN-коды и пароли от интернет-банкинга, являются строго конфиденциальными и не должны раскрываться посторонним. В случае компрометации этих данных, мошенники могут нанести серьёзный финансовый ущерб, вплоть до оформления кредита на имя владельца карты.

Гражданам рекомендовали сохранять бдительность и не поддаваться на сомнительные звонки или предложения, связанные с инвестициями, трудоустройством за границей, страхованием, а также операциями под видом банковской безопасности.