"Азерпочт" претендует на членство в Административном совете и Совете почтовой эксплуатации ВПС

ООО "Азерпочт" выдвинуло свою кандидатуру на следующих выборах Всемирного почтового союза (ВПС), которые пройдут в Дубае для членства в Административном совете и Совете почтовой эксплуатации ВПС.

Как сообщает Day.Az, об этом в рамках I Форума руководителей почтовых служб Европы и СНГ в Баку заявил журналистам исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев.

Он отметил, что эта платформа предоставляет возможность представить Азербайджан всем странам мира и детально ознакомить участников форума с развитием почтово-телекоммуникационной системы страны.

"В Форуме принимают участие представители около 150 стран. Среди участников - руководители национальных почтовых операторов, регуляторы почтового сектора, а также представители на уровне министерств.

Наибольшее значение для проведения данного форума имеет повышение авторитета Азербайджана на международной арене", - добавил И.Мустафаев.