В Армении хотят конфисковать многомиллиардное имущество Кочаряна

Генеральная прокуратура Армении выступила с требованием конфисковать имущество, которое, по версии следствия, имеет незаконное происхождение и связано с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, выступая в парламенте, генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян сообщила, что прокуратура требует изъятия 22 объектов недвижимости, а также долей в 15 компаниях, принадлежащих Роберту Кочаряну и его окружению.

Ответчиками по делу указаны сам Роберт Кочарян и его супруга Белла Кочарян, Седрак Кочарян и Заруи Бадалян, Левон и Сирануш Кочаряны, Гаяне Кочарян и Виген Чатинян.

По словам Вардапетян, в интересах государства планируется конфискация свыше 3 миллионов долларов, облигаций на сумму 985 миллионов драмов (порядка 2,5 млн долларов), банковских вкладов на сумму более 1,4 млн долларов, прав требований по займам на более чем 4 млн долларов, 8,3 млрд драмов, 260 млн рублей, около 590 тысяч евро, двух транспортных средств и других активов.