В результате ДТП, произошедшего в городе Сумгайыт, 12 мая примерно в 11:00 два человека (мужского пола) были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра.

Как сообщили АПА в Сумгайытском медицинском центре, юноша 2008 года рождения с диагнозом "неуточненная внутричерепная травма" был помещен в реанимационное отделение больницы, его состояние оценивается как средней степени тяжести, передает Day.Az.

Юноша 2004 года рождения, у которого были диагностированы ушиб грудной клетки и ссадина правой голени, помещен в травматологическое отделение. В настоящее время его лечение продолжается, состояние стабильное.