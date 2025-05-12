https://news.day.az/society/1752159.html Хорошая новость для желающих посетить Габалу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) расширяет возможности комфортного и безопасного путешествия в Габалу в летние месяцы. Об этом сообщили Day.Az в АЖД. Для желающих провести выходные у подножия Большого Кавказского хребта, с 31 мая по субботам и воскресеньям поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать в обоих направлениях.
Хорошая новость для желающих посетить Габалу
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) расширяет возможности комфортного и безопасного путешествия в Габалу в летние месяцы.
Об этом сообщили Day.Az в АЖД.
Для желающих провести выходные у подножия Большого Кавказского хребта, с 31 мая по субботам и воскресеньям поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать в обоих направлениях.
Поезда будут отправляться из Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу в 07:30, а из Габалы в Баку в 19:00.
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