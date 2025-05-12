Хорошая новость для желающих посетить Габалу

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) расширяет возможности комфортного и безопасного путешествия в Габалу в летние месяцы.

Об этом сообщили Day.Az в АЖД.

Для желающих провести выходные у подножия Большого Кавказского хребта, с 31 мая по субботам и воскресеньям поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать в обоих направлениях.

Поезда будут отправляться из Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу в 07:30, а из Габалы в Баку в 19:00.