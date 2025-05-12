https://news.day.az/economy/1752070.html Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики - ФОТО Азербайджан обсудил с Европейским союзом расширение цифровой экономики. Об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики - ФОТО
Азербайджан обсудил с Европейским союзом расширение цифровой экономики.
Об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Как отмечается, состоялась встреча министра с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Гертом Яном Купманом.
"Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества ЕС и Азербайджана в области "зеленой" энергии, цифровой экономики и устойчивых решений", - говорится в публикации.
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