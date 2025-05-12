Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики

Азербайджан обсудил с Европейским союзом расширение цифровой экономики.

Об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

Как отмечается, состоялась встреча министра с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Гертом Яном Купманом.

"Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества ЕС и Азербайджана в области "зеленой" энергии, цифровой экономики и устойчивых решений", - говорится в публикации.