Маск показал танцующего робота от Tesla

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск показал гуманоидного робота Optimus от Tesla, который научился танцевать. Видео с танцующим роботом он опубликовал в соцсети Х, добавив, что запись сделана в режиме реального времени, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель напомнил, что в 2021 году во время презентации задумки создания гуманоидного робота на сцену был приглашен актер в костюме. Тогда человек исполнил танец, похожий на тот, что станцевал на видео Optimus.

"То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью", - заключил Маск.