https://news.day.az/hitech/1752218.html Маск показал танцующего робота от Tesla - ВИДЕО Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск показал гуманоидного робота Optimus от Tesla, который научился танцевать. Видео с танцующим роботом он опубликовал в соцсети Х, добавив, что запись сделана в режиме реального времени, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск показал танцующего робота от Tesla - ВИДЕО
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск показал гуманоидного робота Optimus от Tesla, который научился танцевать. Видео с танцующим роботом он опубликовал в соцсети Х, добавив, что запись сделана в режиме реального времени, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предприниматель напомнил, что в 2021 году во время презентации задумки создания гуманоидного робота на сцену был приглашен актер в костюме. Тогда человек исполнил танец, похожий на тот, что станцевал на видео Optimus.
"То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью", - заключил Маск.
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