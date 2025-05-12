Эрдоган поприветствовал возобновление переговоров между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским высоко оценил возобновление переговоров между Украиной и Россией, сообщает Day.Az со ссылкой на Администрацию турецкого лидера.

Согласно информации, главы государств обсудили региональные и глобальные вопросы, а также двусторонние отношения между Турцией и Украиной.

Эрдоган назвал возобновление диалога между Киевом и Москвой крайне важным шагом и подчеркнул готовность Турции оказывать поддержку на всех этапах переговорного процесса.

Он также отметил, что всеобъемлющее прекращение огня может создать условия для начала мирных переговоров, и подчеркнул важность использования этого шанса.