https://news.day.az/unusual/1752067.html В США зафиксировано странное небесное явление - ФОТО Нашествие НЛО-облаков заметили вчера над рекой Миссисипи в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это лентикулярные облака. Они имеют форму тарелки и стоят на месте, несмотря на ветер.
В США зафиксировано странное небесное явление - ФОТО
Нашествие НЛО-облаков заметили вчера над рекой Миссисипи в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это лентикулярные облака. Они имеют форму тарелки и стоят на месте, несмотря на ветер.
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