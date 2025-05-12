В США зафиксировано странное небесное явление

Нашествие НЛО-облаков заметили вчера над рекой Миссисипи в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это лентикулярные облака. Они имеют форму тарелки и стоят на месте, несмотря на ветер.