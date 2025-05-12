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В США зафиксировано странное небесное явление - ФОТО

Нашествие НЛО-облаков заметили вчера над рекой Миссисипи в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это лентикулярные облака. Они имеют форму тарелки и стоят на месте, несмотря на ветер.