В филармонии состоялся концерт, посвящённый 102-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 102-й годовщине со дня рождения великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

На музыкальном вечере присутствовали официальные лица, депутаты, известные деятели культуры и представители общественности.

Концертная программа началась с исполнения симфонического мугама "Шур" Фикрета Амирова Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова.

Затем солист Атеш Гараев (тенор) исполнил романс Асафа Зейналлы "Моя страна" и песню Рауфа Гаджиева "Мой Азербайджан" под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля. Также прозвучала обработка мугама "Баяты-Шираз" Назима Аливердибекова.

Концерт завершился исполнением "Вальса" из балета "Семь красавиц" и финала из балета "Тропою грома" Гара Гараева.

Все музыкальные номера вечера были восприняты как выражение благодарности за выдающиеся заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом и государством, и были встречены бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

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