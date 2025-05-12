https://news.day.az/world/1752003.html Пезешкиан прокомментировал отказ Ирана от ядерных объектов Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не стремилась и не стремится к обладанию ядерным оружием. Как передаёт Day.Az, глава государства подчеркнул: "Мы можем с полной уверенностью заявить мировому сообществу, что Иран не намерен разрабатывать или приобретать ядерное оружие".
Пезешкиан прокомментировал отказ Ирана от ядерных объектов
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не стремилась и не стремится к обладанию ядерным оружием.
Как передаёт Day.Az, глава государства подчеркнул:
"Мы можем с полной уверенностью заявить мировому сообществу, что Иран не намерен разрабатывать или приобретать ядерное оружие".
По словам Пезешкиана, в настоящее время продолжаются активные переговоры по иранской ядерной программе, и Тегеран заинтересован в достижении сбалансированного и приемлемого для всех сторон соглашения. При этом он особо отметил, что требования о полном отказе от ядерной инфраструктуры страны неприемлемы для Ирана.
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