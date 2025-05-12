Пезешкиан прокомментировал отказ Ирана от ядерных объектов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не стремилась и не стремится к обладанию ядерным оружием.

Как передаёт Day.Az, глава государства подчеркнул:

"Мы можем с полной уверенностью заявить мировому сообществу, что Иран не намерен разрабатывать или приобретать ядерное оружие".

По словам Пезешкиана, в настоящее время продолжаются активные переговоры по иранской ядерной программе, и Тегеран заинтересован в достижении сбалансированного и приемлемого для всех сторон соглашения. При этом он особо отметил, что требования о полном отказе от ядерной инфраструктуры страны неприемлемы для Ирана.