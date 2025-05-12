https://news.day.az/officialchronicle/1752094.html Агиль Ширинов вновь назначен ректором Азербайджанского института теологии - Распоряжение Агиль Мухтар оглу Ширинов вновь назначен на должность ректора Азербайджанского института теологии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Агиль Ширинов вновь назначен ректором Азербайджанского института теологии - Распоряжение
Агиль Мухтар оглу Ширинов вновь назначен на должность ректора Азербайджанского института теологии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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