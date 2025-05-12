Агиль Ширинов вновь назначен ректором Азербайджанского института теологии

Агиль Мухтар оглу Ширинов вновь назначен на должность ректора Азербайджанского института теологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.