В небе над Мексикой загорелся воздушный шар

В Мексике в небе загорелся воздушный шар - один человек погиб, двое получили ранения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти штата Сакатекас инициировали уголовное расследование из-за возгорания и падения воздушного шара во время публичного мероприятия в муниципалитете Энрике-Эстрада утром в воскресенье.

Воздушный шар охватило пламя во время полёта, а человек, по-видимому, цеплялся за шар, прежде чем упасть с высоты в несколько сотен метров на землю.