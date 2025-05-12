https://news.day.az/unusual/1752057.html В небе над Мексикой загорелся воздушный шар - ВИДЕО В Мексике в небе загорелся воздушный шар - один человек погиб, двое получили ранения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти штата Сакатекас инициировали уголовное расследование из-за возгорания и падения воздушного шара во время публичного мероприятия в муниципалитете Энрике-Эстрада утром в воскресенье.
В небе над Мексикой загорелся воздушный шар - ВИДЕО
В Мексике в небе загорелся воздушный шар - один человек погиб, двое получили ранения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти штата Сакатекас инициировали уголовное расследование из-за возгорания и падения воздушного шара во время публичного мероприятия в муниципалитете Энрике-Эстрада утром в воскресенье.
Воздушный шар охватило пламя во время полёта, а человек, по-видимому, цеплялся за шар, прежде чем упасть с высоты в несколько сотен метров на землю.
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