https://news.day.az/officialchronicle/1752334.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками InterFood Azerbaijan и Caspian Agro 13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Бакинском Экспо-центре ознакомился с XXX юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками InterFood Azerbaijan и Caspian Agro
13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Бакинском Экспо-центре ознакомился с XXX юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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