Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками InterFood Azerbaijan и Caspian Agro

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Бакинском Экспо-центре ознакомился с XXX юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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