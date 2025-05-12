Катар планирует переговоры с США о снятии санкций с Сирии

Катарская сторона в ходе визита президента США Дональда Трампа в Доху намерена достичь взаимопонимания с Вашингтоном по вопросу снятия американских санкций с переходного правительства Сирии.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью газете The Washington Post сообщил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Наша цель заключается в том, чтобы достичь взаимопонимания с США по поводу снятия санкций с нового сирийского правительства", - сказал он в преддверии визита президента США в Доху, который запланирован на 14-15 мая.

Премьер Катара отметил, что Доха слышит "правильные слова" от новых властей в Дамаске, однако многое относительно того, как они будут действовать, еще неизвестно. "Мы видим, что их способность двигаться вперед очень ограничена санкционным режимом", - добавил глава правительства.