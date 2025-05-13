https://news.day.az/world/1752257.html По улице в Москве разлился кипяток - ВИДЕО Одну из улиц Москвы в понедельник, 12 мая, залило кипятком из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал "Москва М125", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Речь идет об улице Павла Андреева - там прорвало трубу с кипятком.
По улице в Москве разлился кипяток - ВИДЕО
Одну из улиц Москвы в понедельник, 12 мая, залило кипятком из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал "Москва М125", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет об улице Павла Андреева - там прорвало трубу с кипятком. На записи, сделанной очевидцами аварии, видно, как горячая вода, от которой поднимается пар, разливается по проезжей части, по которой едут машины, и тротуару. Информацию о повреждениях и пострадавших в результате произошедшего источник не уточнил.
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