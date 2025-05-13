По улице в Москве разлился кипяток

Одну из улиц Москвы в понедельник, 12 мая, залило кипятком из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал "Москва М125", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об улице Павла Андреева - там прорвало трубу с кипятком. На записи, сделанной очевидцами аварии, видно, как горячая вода, от которой поднимается пар, разливается по проезжей части, по которой едут машины, и тротуару. Информацию о повреждениях и пострадавших в результате произошедшего источник не уточнил.