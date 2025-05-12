Вагиф Джавадов о своем уходе с поста главного тренера «Сумгайыта»

"Мы приняли решение сегодня".

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер "Сумгайыта" Вагиф Джавадов.

Он прокомментировал свой уход с поста главного тренера представителя "Города молодежи". По словам Джавадова, такое решение было принято после обсуждения с руководством:

"После этого я продолжу свою деятельность в "Сумгайыте". Пока думаю отдохнуть, а потом у меня занятия по категории PRO. Продолжу работать и там, и в футбольном клубе "Сумгайыт". Конечно, мы тренеры, и если в этой профессии, то сегодня можем быть в этом клубе, завтра в другом клубе. Если будут предложения, почему бы и нет? Но пока я продолжу свою деятельность в "Сумгайыте".

Он подчеркнул, что стать главным тренером не было поспешным шагом:

"Не думаю, что я поторопился, не начинать же в пятьдесят лет. Все это - опыт. Я выражаю благодарность руководству сумгайытского клуба за то, что они дали мне этот шанс. Если команда осталась в Премьер-лиге, значит, в этом есть и моя заслуга".

Отметим, что Вагиф Джавадов провел с "Сумгайытом" 28 игр, включая все турниры (25 в Премьер-лиге, три - в Кубке Азербайджана). В этих матчах команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.