Армянский агитпроп опять прокололся

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянский агитпроп за годы карабахского конфликта хорошо изучил способы воздействия на общественное мнение и даже разработал свои "стартапы" в сфере производства фейков. Фокус-группы, на которых были опробованы армянские фейки, показали, как просто воспринимается обман, когда масса готова к его восприятию. В данном случае мы говорим о тех фейках, которые касаются Азербайджан. Они проглатываются армянской, западной и российской аудиторией с большим аппетитом. Несмотря на то, что каждый фейк легко опровергается, опровержения, к сожалению, пользуются меньшим спросом, чем сама беззастенчивая ложь армянской пропаганды.

Армянские ТГ-каналы вбросили ролик, сделанный 8 ноября 2020 на Площади фонтанов в Баку, где молодежь столицы с флагами Азербайджана и поддержавших его стран празднует Победу. Среди флагов был и пакистанский. Всем известно, что Пакистан поддержал нашу страну в ее освободительной войне, как и Турция с Израилем. Поэтому флаги этих стран неизменно сопровождали все шествия и народные торжества в тот период, а также вывешивались гражданами на балконах домов. Это можно увидеть на сотнях фотографий и видеороликов. Один из таких роликов от ноября 2020 года был использован армянской пропагандой как "в Баку празднуют победу Пакистана".

Если посмотреть армянские блоги, то увидим, что индийско-пакистанский конфликт очень поправил настроение агитпропу и даже вывел его из депрессии. Наконец появилась возможность потешить свою злобу на страну, принципиально игнорирующую Армению и не поддерживающую с ней никаких контактов. Пакистан единственная страна, не признавшая "независимую Армению". У Исламабада имеются свои основания игнорировать Ереван, и очень веские. А в Ереване вместо того, чтобы обижаться, лучше бы подумали над собственным поведением.

Теперь видео пятилетней давно гуляет по армянским пабликам и смачно обсуждается. Потому что биомассе, которая сидит на каналах армянских блогеров, не до истины, она заглатывает все. Эту массу не удивляет даже то, что ни о каких победах сторон в нынешнем конфликте речь не идет, чтобы было что праздновать. Тот, кто первым забросил фейк, прекрасно знал что делает. Фокус-группы проглотили наживку.

Что касается нашей поддержки Пакистану, то она, конечно же есть и будет. Азербайджанский народ умеет быть благодарным и не забывает хорошего.

Одним словом, ждем, когда наши соседи, наконец, поумнеют. Надеемся, что это когда-нибудь произойдет.