Джейхун Байрамов обсудил с представителем Бахрейна процесс нормализации с Арменией

12 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретился с председателем Консультативного совета Али Салехом Абдуллой Аль-Салехом.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече были обсуждены возможности развития и продолжения азербайджано-бахрейнского сотрудничества в межпарламентской плоскости, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

"Отмечена важность парламентской дипломатии, расширения взаимных визитов и обменов между членами законодательных органов в целях дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений, основанных на дружбе, братстве, взаимном уважении и взаимопонимании между двумя странами, дальнейшего укрепления связей между народами Азербайджана и Бахрейна.

С удовлетворением отмечено сотрудничество между Азербайджаном и Бахрейном на таких платформах, как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Выражена благодарность Бахрейну за оказанную поддержку Парламентской сети, созданной в рамках Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана, а также за успешную организацию второго заседания этой Сети в Манаме.

Бахрейнской стороне была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной опасностью, угрожающей этой деятельности, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отмечены успехи, достигнутые в рамках двустороннего процесса нормализации отношений и мирных переговоров, продвигаемых по инициативе и при усилиях Азербайджана, а также доведено до внимания, что переговоры по тексту мирного договора завершены. Вместе с тем подчеркнуто, что сохраняющиеся в конституции Армении и ряде законодательных актов территориальные претензии к Азербайджану продолжают препятствовать усилиям по обеспечению мира в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в информации ведомства.