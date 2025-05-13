https://news.day.az/world/1752296.html Трамп прибыл в Саудовскую Аравию - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Как передает Day.Az, в аэропорту Эр-Рияда его встретил лично наследный принц Мухаммед бин Салман. Обычно иностранных лидеров, прибывающих в Королевство, встречает глава государства у трапа самолета.
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию.
Как передает Day.Az, в аэропорту Эр-Рияда его встретил лично наследный принц Мухаммед бин Салман. Обычно иностранных лидеров, прибывающих в Королевство, встречает глава государства у трапа самолета.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре