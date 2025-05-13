Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. 

Как передает Day.Az, в аэропорту Эр-Рияда его встретил лично наследный принц Мухаммед бин Салман. Обычно иностранных лидеров, прибывающих в Королевство, встречает глава государства у трапа самолета.