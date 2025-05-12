Европейские страны ополчились против ЕСПЧ
Дания и Италия подготовили письмо с критикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и призвали другие европейские страны присоединиться к ним. Об этом сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Дания и Италия просят другие страны поддержать письмо, критикующее Европейский суд по правам человека за то, что он заходит "слишком далеко" в толковании закона, особенно в вопросах миграции", - говорится в материале.
В проекте письма Копенгаген и Рим предупреждают, что некоторые недавние решения расширили значение Конвенции за пределы ее первоначального замысла и ограничили их способность "принимать политические решения в наших собственных демократиях".
По данным издания, поддержать Данию и Италию в этом вопросе могут Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.
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