Европейские страны ополчились против ЕСПЧ

Дания и Италия подготовили письмо с критикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и призвали другие европейские страны присоединиться к ним. Об этом сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Дания и Италия просят другие страны поддержать письмо, критикующее Европейский суд по правам человека за то, что он заходит "слишком далеко" в толковании закона, особенно в вопросах миграции", - говорится в материале.

В проекте письма Копенгаген и Рим предупреждают, что некоторые недавние решения расширили значение Конвенции за пределы ее первоначального замысла и ограничили их способность "принимать политические решения в наших собственных демократиях".

По данным издания, поддержать Данию и Италию в этом вопросе могут Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.