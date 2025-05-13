Азербайджан значительно нарастил экспорт фруктов и овощей

Только за январь-март 2025 года азербайджанские предприниматели экспортировали фруктов и овощей на сумму 153,3 миллиона долларов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, выступая сегодня на церемонии открытия 18-й Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" - Caspian Agro.

Он отметил, что развитие аграрной сферы в Азербайджане имеет важное значение как с точки зрения занятости населения, так и с точки зрения продовольственной безопасности страны.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране созданы сотни современных агропарков, перерабатывающих предприятий, новых производств. Увеличилась доля отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса.

Зафиксирована экспортная продажа переработанной продукции из овощей и фруктов на сумму 8,7 миллиона долларов. Также были экспортированы алкогольные и безалкогольные напитки на сумму около 14 миллионов манатов и хлопковое волокно со статистической стоимостью 40 миллионов манатов.

Уверен, что выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan и в этом году станут насыщенной и полезной платформой для специалистов продовольственной промышленности и возможностей экспорта. Применение новых технологий в этой сфере, установление деловых партнёрств и обмен опытом с зарубежными экспертами поднимут развитие отрасли на ещё более высокий уровень",- добавил М.Мусаев.