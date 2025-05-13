Всемирный почтовый союз помогает развивающимся странам перейти на цифровые технологии

Всемирный почтовый союз (ВПС) оказывает всестороннюю поддержку цифровой трансформации в развивающихся странах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил директор по развитию и сотрудничеству ВПС Мутуа Мутхуси в кулуарах I Форума руководителей почтовых служб Европы и СНГ в Баку.

"Наша основная задача - помогать странам и почтовым администрациям, чьи услуги пока не соответствуют установленным стандартам, выйти на оптимальный уровень, - отметил он. - Это в конечном счете способствует укреплению международной почтовой сети".

По его словам, Всемирный почтовый союз оказывает поддержку в самых разных формах - от поставок технического оборудования до развития кадрового потенциала.

"Мы организовываем обучающие мероприятия высокого уровня, такие как этот форум в Баку. Это позволяет не только повысить квалификацию специалистов, но и создать платформу для обмена знаниями между руководителями почтовой отрасли", - подчеркнул он.

Он выразил уверенность, что подобные форумы вносят весомый вклад в развитие устойчивых и технологически продвинутых почтовых систем в разных странах мира.

"Наша цель - объединить лидеров почтовых администраций, чтобы они могли открыто делиться информацией, выявлять существующие проблемы в работе и формировать адресную поддержку для их устранения", - добавил представитель ВПС.