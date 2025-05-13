США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, которые связаны с компанией-преемницей иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как "Проект Амад".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

В воскресенье, 11 мая, прошел четвертый раунд непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана.

Компания-правопреемница называется Организация оборонительных инноваций и исследований (SPND). В Госдепе полагают, что подсанкционные лица способствуют распространению оружия массового уничтожения или создают риск для содействия тому.

В американском Минобороны также подчеркнули, что Иран является единственной страной, не владеющей ядерным оружием, но производящей уран, обогащенный до 60%. При этом Иран пытается скрыть свои сделки с иностранными поставщиками на товары двойного назначения, говорится в сообщении Госдепа.

США стремятся помешать SPND проводить исследования и разработки в области ядерного оружия.

На четвертом раунде переговоров Вашингтон и Тегеран обсудили ядерную программу Ирана. Иран может ограничить уровень обогащения урана или его объемы, но не будет полностью отказываться от этой технологии, заявил по итогам консультаций глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. До этого прошли три других раунда переговоров, на которых государства не достигли существенных успехов.