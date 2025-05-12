Австралийский юрист в Шуше

Австралийский юрист Стивен Блайт, активно продвигающий азербайджанские реалии, посетил город Шуша с целью ознакомления с культурными памятниками на освобождённых территориях, а также с последствиями армянского вандализма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала Стивен Блайт посетил Джыдыр Дюзю, откуда открывается великолепная панорама окрестностей.

Затем он ознакомился с Музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа, мечетью Юхары Говхар Ага, Центральной площадью города Шуша, где находятся расстрелянные армянами в период оккупации памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, а также с домом Хуршидбану Натаван, родником "Хан гызы", Ханским дворцом, Крепостными стенами.

Сотрудник Управления государственного заповедника проинформировал Стивена Блайта об истории города Шуша и памятниках.

Было отмечено, что за почти 30 лет оккупации вандализму армян подверглись исторические здания, мечети, памятники в городе Шуша. После освобождения города от оккупации здесь начались масштабные восстановительно-строительные работы. Восстанавливаются подлинный исторический облик города, памятники истории и культуры.