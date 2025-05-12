https://news.day.az/world/1751994.html Десятки аэропортов Индии возобновили работу Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, которые приостанавливали работу из-за обострения с конфликта Пакистаном. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал News18.
Десятки аэропортов Индии возобновили работу
Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, которые приостанавливали работу из-за обострения с конфликта Пакистаном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал News18.
"Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном", - говорится в сообщении канала.
Уточняется, что пилоты получили соответствующее уведомление после указаний ВВС Индии.
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