Сборная Азербайджана определилась с составом на отбор на Кубок мира и этап Мирового тура

Стал известен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3, которая готовится к участию сразу в двух престижных турнирах. В мае в Баку пройдут матчи отборочного этапа Кубка мира, а также игры Мировой серии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В заявку национальной команды вошли четыре баскетболистки: Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова.

Отборочные встречи к Кубку мира пройдут 24 мая - сборная сыграет против команд Египта и Латвии. Турнир Мировой серии запланирован на 26 и 27 мая, соперники азербайджанской команды на этом этапе станут известны позднее.