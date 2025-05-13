https://news.day.az/sport/1752192.html Сборная Азербайджана определилась с составом на отбор на Кубок мира и этап Мирового тура Стал известен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3, которая готовится к участию сразу в двух престижных турнирах. В мае в Баку пройдут матчи отборочного этапа Кубка мира, а также игры Мировой серии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Сборная Азербайджана определилась с составом на отбор на Кубок мира и этап Мирового тура
Стал известен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3, которая готовится к участию сразу в двух престижных турнирах. В мае в Баку пройдут матчи отборочного этапа Кубка мира, а также игры Мировой серии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В заявку национальной команды вошли четыре баскетболистки: Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова.
Отборочные встречи к Кубку мира пройдут 24 мая - сборная сыграет против команд Египта и Латвии. Турнир Мировой серии запланирован на 26 и 27 мая, соперники азербайджанской команды на этом этапе станут известны позднее.
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