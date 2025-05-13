Гренландия стала председателем Арктического совета

Гренландия от имени Королевства Дания приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, заявили в гренландском внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что министр иностранных дел и науки Гренландии Вивиан Моцфельдт совершила поездку в норвежский город Тромсё для официального принятия председательства от норвежского министра иностранных дел Эспена Барта Эйде.

Моцфельдту вручили молот, символизирующий председательство Арктического совета.

Гренландия планирует поднять вопросы, связанные с коренными народами и сообществами Арктики, устойчивое экономическое развитие и переход к "зеленой" энергетике, а также изменение климата и биоразнообразие в регионе.