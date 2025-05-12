В Париже пытаются оправдать Макрона

Небольшой белый сверток, который президент Франции Эмманюэль Макрон торопливо убрал со стола перед журналистами, - это не наркотики, а носовой платок, заявили в Елисейском дворце.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ранее появилось видео с французским лидером, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видео Макрон после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, торопливо начинает убирать маленький белый сверток со стола.

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Елисейского дворца в X.