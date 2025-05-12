В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о пристрастии Макрона к поцелуям.

Day.Az представляет публикацию:

В большой политике каждое рукопожатие имеет значение. У Макрона свой, хм, стиль - поцелуи вместо рук. Французский президент в последнее время предпочитает действовать губами - в духе дипломатии à la française.

Венцом дипломатии по-французски остается Нормандский саммит 2019 года, где Макрон целовал всех подряд, будто это не переговоры, а семейная свадьба. Недавно на Олимпиаде он и вовсе устроил скандал, поцеловав собственного министра спорта Амели Удеа-Кастер. Ту историю замяли, но это Макрона не остановило.

На днях после встречи "коалиции желающих" в Киеве Макрон обнял Зеленского, почему-то чмокнул в щеку и пошел к машине. Судя по лицу Зеленского, даже сам он был в шоке.

"Какого хрена вообще происходит?!" - этим вопросом все чаще задаются все, кто находится неподалеку от французского президента.

Странные у недонаполеона способы остаться в истории.

Автор карикатуры - HSF