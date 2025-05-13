Ученые заявили о возникновении риска новой пандемии

Человечеству может угрожать новая пандемия на фоне распространения среди домашних кошек вируса птичьего гриппа (H5N1). К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда. Результаты исследования опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В обзоре данных за последние 20 лет исследователи зафиксировали тревожную тенденцию: вирус активно мутирует и передается между видами. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает высокая уязвимость кошек. Из 607 зарегистрированных случаев заражения у животных в 18 странах половина закончилась летальным исходом.

Вирус способен проникать в организм животных при поедании инфицированных птиц, сырого мяса и даже после употребления молока зараженных коров. Однако диагностика птичьего гриппа у кошек чаще всего проводится посмертно, что затрудняет своевременное выявление вспышек.

H5N1 вызывает тяжелые неврологические симптомы, напоминающие бешенство. Особенно опасно, по мнению исследователей, распространение вируса среди домашних и сельскохозяйственных животных. Приюты, фермы и зоопарки могут стать очагами инфекции. Ученые не исключают, что дальнейшие мутации позволят вирусу передаваться воздушно-капельным путем между людьми.

Учитывая высокую смертность от H5N1 у человека, которая при некоторых вспышках достигает 60%, специалисты призывают к усилению санитарного контроля и эпидемиологического надзора.