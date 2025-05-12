https://news.day.az/world/1752006.html В Турции не прекращается сильный град - ВИДЕО Сезон града в Евразии продолжается. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео воскресенье в турецком городе Чорум.
В Турции не прекращается сильный град - ВИДЕО
Сезон града в Евразии продолжается.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео воскресенье в турецком городе Чорум.
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