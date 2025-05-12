Авиасообщение Баку–Ташкент как символ нового этапа отношений

Несколько дней назад начали действовать рейсы авиакомпании "Centrum Air" Баку-Ташкент. Запуск этих авиарейсов может принести Азербайджану и Узбекистану значительные преимущества в различных сферах. Эти преимущества в основном можно оценить с точки зрения туризма, экономики, культуры и регионального сотрудничества.

Реализация новых рейсов отразится и на туристическом секторе. Так, благодаря прямым рейсам путешествие становится более доступным и комфортным, что увеличивает взаимный поток туристов из обеих стран. Больше туристов означает больше проживания в отелях, пользования услугами ресторанов. В то же время новые авиарейсы открывают большие возможности в расширении возможностей организации совместных туров, особенно для этих двух стран, расположенных на историческом Шелковом пути.

Рейсы Баку-Ташкент могут внести свой вклад и в плане укрепления экономических связей. Новые авиарейсы могут упростить поездки предпринимателей и инвесторов и в конечном итоге привести к развитию торговых отношений.

В ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по туризму сказали, что Узбекистан является одним из целевых туристических рынков Азербайджана в регионе Центральной Азии, передает Day.Az.

Было отмечено, что в последние годы наблюдается рост числа туристов, прибывающих в Азербайджан из Узбекистана.

"Так, в течение 2024 года число посещающих нашу страну из Узбекистана увеличилось на 17% по сравнению с 2023 годом и достигло 46 396 человек. Если раньше туристы, приезжающие в Азербайджан из Узбекистана, больше отдавали предпочтение оздоровительному туризму, то в последнее время они также уделяют внимание различным другим туристическим продуктам. С целью продвижения туристического потенциала Азербайджана в Узбекистане Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму проводит различные маркетинговые и пропагандистские мероприятия. Так, в 2022, 2023 и 2024 годах туристический потенциал Азербайджана был представлен на "Ташкентской международной туристской выставке" ("TITF 2022"). Наряду с выставками, с участием представителей индустрии туризма в различных городах Узбекистана организуется ряд мероприятий, семинаров, B2B встреч", - сказали в агентстве.

Отмечается, что между Азербайджаном и Узбекистаном осуществляются различные мероприятия по укреплению существующих туристических связей, сотрудничеству в рамках международных организаций, таких как Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества.

"23 августа 2024 года в рамках официального визита в Республику Узбекистан Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось подписание "Плана действий между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Комитетом по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в сфере туризма на 2024-2026 годы". Также 5 апреля 2025 года между Бюро по туризму Азербайджана и Государственным унитарным предприятием "Национальный PR-центр" Узбекистана был подписан меморандум о взаимопонимании. В документе отражены вопросы сотрудничества, разработки совместных туристических продуктов, организации пропагандистских мероприятий и встреч B2B в рамках совместной инициативы "Туры по Шелковому пути" с целью увеличения туристического потока, укрепления позиций на центральноевропейском и других международных рынках.

В целях расширения возможностей сотрудничества по зимнему туризму 23 сентября 2024 года азербайджанским горнолыжным курортом "Шахдаг", казахстанским горнолыжным курортом "Чимбулак", турецким горнолыжным курортом "Улудаг" и узбекским горнолыжным курортом "Амирсой" был подписан меморандум о взаимопонимании о создании Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

В апреле 2025 года по направлению Азербайджан-Узбекистан осуществлялись прямые рейсы в Ташкент авиакомпанией AZAL 5 раз в неделю, в Самарканд - 2 раза в неделю, авиакомпанией Uzbekistan Airways - 4 раза в неделю", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что, по данным Государственной пограничной службы, в январе-марте 2025 года в Азербайджанскую Республику прибыло 508,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 167 стран мира, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. 1,8 процента прибывших были гражданами Узбекистана.

За отчетный период 69,9 процента прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным транспортом, 28,4 процента - железнодорожным и автомобильным, а 1,7 процента - морским.

По сравнению с январем-мартом 2024 года за первые три месяца 2025 года общее количество граждан Азербайджанской Республики, выезжающих за рубеж, снизилось на 0,7 процента и составило 468,9 тысячи человек. 0,7% тех, кто выезжал за границу, направлялись в Узбекистан.

В январе-марте 2025 года 68,2 процента граждан Азербайджанской Республики, посещающих зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,7 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,1 процента - морским.

Председатель общественного объединения "Организация профессионалов сферы туризма Азербайджана" Джейхун Ашуров сказал Trend, что в последнее время отношения между Узбекистаном и Азербайджаном еще больше интенсифицировались.

"Одной из основных причин этого является расширение транспортных возможностей между двумя странами. Например, отмена визовых требований, обеспечение прямого авиасообщения и другие подобные меры упростили передвижение граждан между двумя странами. Это, в свою очередь, оказывает влияние на туристический сектор", - сказал он.

Д.Ашуров отметил, что количество туристов из Узбекистана среди иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, достаточно велико.

"Только в прошлом году из Узбекистана в Азербайджан прибыло более 46 тысяч туристов. Не случайно в списке наиболее активно посещающих нашу страну туристов Узбекистан находится в первой десятке. Начало работы рейсов Баку-Ташкент также повлияет на показатель в сфере туризма. В последнее время из Узбекистана в Азербайджан приезжает все больше людей как с деловыми, туристическими, оздоровительными, так и с коммерческими целями. Ввод в эксплуатацию новых рейсов сделает поездки еще проще и позволит совершать больше поездок", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что и из Азербайджана Узбекистан посещает немало людей как с туристическими, так и с деловыми целями.

"Открытость к инвестициям и новые правила, которые ввели в туристическом секторе Узбекистана, еще больше повысили интерес к этой стране. Улучшение транспортных возможностей между Азербайджаном и Узбекистаном с населением более 30 миллионов человек позволяет говорить о том, что в будущем количество туристов, прибывающих в Азербайджан из этой страны, также будет расти. Учитывая как исторические, так и культурные связи между двумя странами, увеличение количества таких рейсов напрямую повлияет на количество поездок.

В целом, в последнее время мы видим активное развитие культурных связей между странами Центральной Азии. В частности, связи с тюркскими государствами развиваются по восходящей. В качестве примера развития отношений можно особо отметить рост числа приезжающих в нашу страну из Казахстана. Так, из этой страны в прошлом году в Азербайджан прибыло более 86 тысяч туристов. Для дальнейшего развития этих связей исключительное значение имеет организация прямых авиарейсов", - подытожил Д.Ашуров.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов, а также исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди сказал Trend, что Узбекистан является одной из целевых стран для въездного туризма Азербайджана.

По его словам, согласно последней статистике, в 1 квартале 2025 года 1,5 миллиона граждан Узбекистана совершили зарубежные поездки

"За год эта цифра составляет 4,5 - 5 миллионов человек. Считаю, что в этом году мы сможем удвоить количество узбекских туристов, посетивших Азербайджан за прошедшие годы, примерно до 40 тысяч. Узбекистан также занимает важное место в проекте "Великий Шелковый путь". Через эту страну мы также можем организовать более эффективный доступ к странам Центральной Азии и достичь развития туристических маршрутов через тюркские страны по единому поясу", - сказал С. Дюбенди.

Итак, запуск рейсов Баку-Ташкент может еще больше развить существующие возможности сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном по многим направлениям, особенно в транспортном и туристическом секторах.