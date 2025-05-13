Apple упростит подключение к публичному Wi-Fi

Компания Apple продолжает работу над iOS 19, которая, по предварительным данным, обещает стать одним из самых масштабных обновлений в истории мобильной платформы. Ожидаются не только изменения во внешнем виде операционной системы, но и появление новых функций, включая те, что направлены на повышение удобства взаимодействия между устройствами пользователя. Одной из таких возможностей, предположительно, станет автоматическая синхронизация подключения к общественным сетям Wi-Fi. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным агентства, в iOS 19 будет интегрирована функция, позволяющая автоматически распространять данные для доступа к публичным сетям Wi-Fi по всей экосистеме устройств пользователя. Это означает, что при подключении к общедоступной сети, например, в гостинице или фитнес-центре, достаточно будет авторизоваться только на одном устройстве. Остальные гаджеты, принадлежащие тому же пользователю, смогут автоматически подключиться к этой сети без необходимости повторного ввода данных.

Bloomberg отмечает, что новая функция упростит процесс доступа к беспроводным сетям, позволяя ввести необходимую информацию лишь единожды и затем синхронизировать ее с другими устройствами. Хотя на первый взгляд такая возможность может показаться незначительной, она способна существенно сэкономить время и сделать использование устройств Apple в общественных местах более комфортным.